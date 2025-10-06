Seit viereinhalb Jahren bietet die Kultureinrichtung Benvivo Menschen auf fünf Etagen in der Burger Innenstadt Raum für Kreativität. Jetzt ist er für den Reinhard-Höppner-Engagementpreis nominiert. Wie können die Burger mithelfen?

Burg. - Mit dem Gewinn des Deutschen Nachbarschaftspreises hat es im vergangenen Jahr nicht ganz geklappt. Nun ist die gemeinnützige Gesellschaft Benvivo für den Reinhard-Höppner-Engagementpreis nominiert. Und die Burger können dabei helfen, dass Benvivo ausgezeichnet wird.

Ein Vormittag rund um die Fledermaus mit dem Fledermausexperten Sachsen-Anhalts, das war vor rund viereinhalb Jahren die erste Veranstaltung von Benvivo. Im Frühjahr 2021 ist wieder Leben in den Turm am Markt 1 eingekehrt, der seitdem Benvivo-Kulturtum heißt. Der Name steht dabei für „gut wohnen“.

92-Jährige spielt regelmäßig Rommé

Dass sich die Menschen wie zu Hause fühlen, das ist eine der Intentionen von Geschäftsführerin Silke Kirchhof. „Was hier passiert, bestimmen die Menschen. Wir bieten ihnen dafür den Raum auf fünf Etagen“, sagt sie. Und damit sind alle Generationen angesprochen.

„Das reicht vom ungeborenen Kind, das im Bauch der Mutti zur Familien-Café-Zeit kommt, bis zur 92-Jährigen, die jeden Freitag Rommé spielt“, zeigt sie das Spektrum auf. Zahlreiche Workshops finden regelmäßig statt, beispielsweise die Strickgruppe, der Chor „Die Träumer“ oder der Reparaturtreff. Zu den besonderen Veranstaltungen gehören Lesungen, Vorträge oder auch mal ein Bingo-Nachmittag.

Die Vielfalt ist für Silke Kirchhof Grund genug, sich um den Reinhard-Höppner-Engagementpreis zu bewerben, den die SPD-Landtagsfraktion und der SPD-Landesverband ausgelobt haben. „Ziel ist es, das soziale, gemeinschaftliche und generationenübergreifende Miteinander zu fördern und das Leben in Burg vielseitig zu bereichern“, heißt es in der Bewerbung von Silke Kirchhof.

Online kann abgestimmt werden

Sie hat bereits Post bekommen: „Benvivo ist für den Engagementpreis nominiert“. Neben den drei vion einer Jury vergebenen Preise gibt es auch einen Publikumspreis. Online kann für Benvivo unter www.hoeppnerpreis.de abgestimmt werden.