Glühweinduft am Teehaus – das war der Möckeraner Weihnachtsmarkt an neuem Standort. Die Organisatoren sprechen von einem vollem Erfolg.

Weihnachtsmarkt Möckern: So schön war die Premiere im Schlosspark

Premiere beim Möckeraner Weihnachtsmarkt: Erstmals wurde im Schlosspark geklönt.

Möckern - Premiere für den Weihnachtsmarkt in Möckern. Dieser fand erstmals im Schlosspark statt. Aus Gründen der Sicherheit hatte der Ortschaftsrat Möckern das vorweihnachtliche Markttreiben von seinem langjährigen Standort im Ortsteil Lühe in den oberen Teil des Schlossparks verlegt. Es sollte nicht die einzige Neuerung sein.