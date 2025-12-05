Hermes Fulfilment erneuert seine Hochregallager in Haldensleben. Passanten konnten am Freitag eine spektakuläre Kran-Aktion beobachten. Die Volksstimme zeigt auch Bilder aus dem Inneren.

Stahlkoloss kommt durch die Decke: Spektakulärer Umbau bei Hermes Fulfilment

Haldensleben - Fast 30 Meter hoch sind die Regale, in denen gut eine Million Produkte der Otto Group lagern. Zwischen den Regalen fahren schlanke Apparate aus Stahl hin und her, die die Waren vollautomatisch aus dem Regal nehmen. Doch nach 30 Jahren im Dauereinsatz kommt diese Technik im Logistikzentrum von Hermes Fulfilment in Haldensleben ans Ende ihrer Lebenszeit.