Fünftklässler der Sekundarschule Havelberg haben für den Weihnachtsmarkt gebastelt und andere mit ihrem Eifer angesteckt. Bis Sonntag sind sie in einer Hütte aktiv.

Wie ein Projekt zu Weihnachten eine Schulklasse in Havelberg stärkt

In den vergangenen Wochen haben die Fünftklässler der Sekundarschule Havelberg mit ihrer Klassenlehrerin und Eltern fleißig für den Weihnachtsmarkt gebastelt. Hier gießen Mila, Amelie und Lina weitere Gipsfiguren.

Havelberg. - Sie sind in Havelberg, Sandau, Klietz, Schollene und anderen Orten des Elb-Havel-Winkels zu Hause. Zur Schule gehen sie in Havelberg. Seit Schuljahresbeginn lernen die 19 Mädchen und Jungen in der Klasse 5c der Sekundarschule. Nach der Grundschulzeit finden sie sich gemeinsam mit Klassenlehrerin Sabine Becker im neuen Klassenkollektiv zusammen. Damit das noch besser gelingt, gab es eine Idee.