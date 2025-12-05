Geschäftsidee aus Sachsen-Anhalt Kaffee made in Wernigerode: Wie Luma’z den Harz in die Tasse bringt
Am Anfang stand ein kleines Café in der Wernigeröder Innenstadt – mittlerweile geht es um mehrere Tonnen Kaffee, die in der Harz-Stadt produziert werden. Luran Engelhardt berichtet, warum der Weg vom Luma'z dennoch ein steiniger war.
Aktualisiert: 05.12.2025, 16:32
Wernigerode. - 163 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Bei immer mehr Harzern und Fans der Region landen dabei Schierke, Mythos Liebfrauen, Walpurga oder Blankenburg in der Tasse – handgeröstet in Wernigerode.