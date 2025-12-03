Nach der Veranstaltung am vergangenen Freitag in Heyrothsberge folgte darauf Gerwisch und Woltersdorf - mit viel Besinnlichkeit und Spendenbereitschaft.

Weihnachtsmärkte in Biederitz: So läuten Gerwisch und Woltersdorf die Weihnachtszeit ein

Viele Besucher füllten das erste Weihnachtstannenfest in Gerwisch.

Woltersdorf/Gerwisch. - Geschmückte Weihnachtsbäume, ausgelassene Stimmung und einige Tropfen warmer Glühwein - am vergangenen Wochenende bot sich in der Gemeinde Biederitz gleich viermal die Gelegenheit, die besinnlichste Zeit des Jahres gebührend einzuläuten. Am Samstag folgten auf Heyrothsberge nun Woltersdorf und Gerwisch.