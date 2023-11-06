Wissen, Konzerte, Familienprogramm, Humor, Vernissagen und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 9. Dezember 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 9. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Wissen mit Norman Alexander im Theater in der Grünen Zitadelle

In Magdeburg steht am 9.12. der Wissenstransfer im Mittelpunkt, wenn die Mediengruppe Magdeburg gemeinsam mit der Öffentlichen Feuerversicherung Sachsen-Anhalt und dem Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a einen Abend zur Persönlichkeitsentwicklung gestaltet. In kompakten 1,5 Stunden erhalten Teilnehmende gebündelte Impulse für ihr Weiterkommen.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Der Vortragsabend führt ab 19.30 Uhr in das Kernthema Wirkungsgrad ein. Referent Norman Alexander beleuchtet unter dem Titel Mind Effect die Fähigkeit, Wirkung zu erzeugen. Er beschreibt, wie sich die Leistungsgesellschaft zur Wirkungsgesellschaft entwickelt und welche Rolle Sichtbarkeit für beruflichen Erfolg übernimmt. Alexander zeigt, welche Denkprozesse im Kopf des Gegenübers eine Rolle spielen, welche Trigger Einfluss ausüben und wie sich Begehrlichkeiten auslösen lassen. Zudem erläutert er, wie Personen eine prägnante Position im Denken anderer erobern und die Wirkung formen, die sie anstreben. Das bekannte Motto „Erkenne, was Menschen denken, und du bekommst, was du willst!“ begleitet den Abend.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Die Premiere beginnt diesen Mittwoch um 9 Uhr. Für diese sind noch Restkarten zu haben – ebenso wie für die Aufführungen am 5., vom 9. bis 11. und 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 6. und 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16. Dezember. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für den 27. November und den 2. und 12. Dezember um 9 Uhr, für den 29. November, den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19. Dezember um 11 Uhr.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen. Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Regisseurin Paulina Neukampf, geboren 1980 in Swinemünde und ausgebildet in Poznan und Hamburg, prägt die Umsetzung. Nach ihrem Studium der Technischen Kybernetik, Polnischen Philologie und Theaterregie sowie ihrer Leitung der Kinder- und Jugendtheatersparte am Theater Paderborn bringt sie ihre erste Arbeit für das Theater Magdeburg auf die Bühne.

"Käpt’n Karton und die Möwe Ingrid" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Käpt’n Karton und die Möwe Ingrid" steht derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg. Vorstellungen beginnen am 9. (zum Redaktionsschluss noch Restkarten) und 10. Dezember jeweils um 10 Uhr. Für den 23. Dezember um 15 Uhr sind bereits alle Plätze vergeben.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Geschichte: Weit draußen auf dem Meer, wo Wind und Wellen das Sagen haben, lebt Käpt’n Karton auf seinem Boot. Mit dabei: ein neugieriger Holzwurm und ein paar Fische, die gelegentlich vorbeischwimmen. Die Tage verlaufen ruhig, bis eines Morgens eine kleine Möwe auf dem Deck landet. Ingrid, wie sie sich nennt, kann nicht weiterfliegen – und bringt das Leben des Käpt’ns ordentlich durcheinander.

Lesen Sie auch die Rezension: Ausflug für die Familie „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ auf Magdeburger Bühne

Das Theater Magdeburg zeigt die Geschichte als Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel. Die Uraufführung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und läuft im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Benefizkonzert mit dem Orchester des Bundesheeres Hannover

Magdeburg erlebt am 9. Dezember ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Johanniskirche, bei dem das Orchester des Bundesheeres Hannover gemeinsam mi Schülern der BbS Dr. Otto Schlein musiziert. Die Beteiligten gestalten ein Programm, das eine weihnachtliche Atmosphäre erzeugt und Einblicke in ihre musikalische Arbeit gibt.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Schule nutzt die Erlöse des Abends, um Keyboards für den Musikunterricht im KiTa-Bereich anzuschaffen. Ergänzend präsentieren Lernende einen Basar mit Unikaten aus Ton, Wachs und Textil, die im Unterricht entstanden und für private Weihnachtsfeste erworben werden können.

"Wir müssen immer lachen" mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Die Hengstmann-Brüder Sebastian und Tobias nutzen im "...nach Hengsmanns" im Breiten Weg 37 den Humor als Umgangsform mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Unter dem Titel "Wir müssen immer lachen" greifen die Kabarettisten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren auf und zeigen, wie Komik aus dem Abstand zu Ereignissen entsteht.

Sie holen absurde Situationen auf die Bühne, beschreiben Reaktionen, setzen Musik ein, improvisieren und lesen Passagen aus ihrem Buch, das den Titel des Programms trägt. Im Mittelpunkt stehen Beobachtungen darüber, wie Menschen mit bestimmten Anlässen umgehen, was gesagt wird oder ausbleibt. Die Vorstellung entwickelt sich damit zu einem Abend, der Lachen hervorruft und zugleich dessen Mechanismen zeigt.

Mehrere Termine stehen zur Auswahl: Abende am 9., 16., 20., 23.12. und 25.2. jeweils um 19.30 Uhr sowie Nachmittage am 13. und 31.12. um 15 Uhr und am 21.12. sowie 22.2. um 17 Uhr. Der Termin am 30.12. um 19.30 Uhr war zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Chorkonzert mit Kolorit im Magdeburger Forum Gestaltung

Einen musikalischen Akzent setzt das Chorkonzert des Ensembles Kolorit im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Die Formation entstand 2016 im Migrantenverein Katharina aus Wolmirstedt und vereint zehn Sängerinnen und Sänger, die unter der Leitung von Sergey Kozlov ein mehrsprachiges Programm gestalten.

Die Auswahl umfasst Lieder auf Jiddisch, Hebräisch, Deutsch und Russisch und spiegelt damit die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Beteiligten wider. Die Stimmen verbinden unterschiedliche Traditionen zu einem gemeinsamen Klangbild, das sich im Raum entfaltet und Einblicke in musikalische Ausdrucksformen aus mehreren Regionen vermittelt. Beginn ist am 9.12. um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

"Lost Paradises" in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Galerie Himmelreich eröffnet am 9. Dezember um 19 Uhr die Ausstellung "Lost Paradises". Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind.

Martina Stark beschreibt ihren Ansatz mit Fragmenten und Fundstücken aus dem Alltag, die Spuren von Abnutzung tragen und in Collagen, Zeichnungen oder metallischen Objekten neue Zusammenhänge bilden. Katharina Stark und Andreas Köppe präsentieren Werke, die architekturbezogene Kunst und Weberei verbinden. Ihre Arbeiten legen mehrere Bild- und Bedeutungsebenen übereinander, greifen intuitive Impulse auf und spiegeln Verschiebungen des Wahrnehmens. Vielschichtige Gewebestrukturen und der Einsatz technischer Garne erzeugen Bilder, die je nach Blickrichtung wechseln und teilweise wieder verschwinden.

Zur Eröffnung spricht Alfons Scholz, musikalisch begleitet von Martin Müller am Akkordeon. Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Das Unwort des Jahres in der Magdeburger Stadtbibliothek

Magdeburg widmet sich mit einem Vortragsabend dem Thema Unwort des Jahres, das seit 1991 auf problematische Formulierungen in der öffentlichen Kommunikation aufmerksam macht. Dr. Kristin Kuck von der Otto-von-Guericke-Universität, Mitglied der Jury, erläutert ab 19.30 Uhr Hintergründe der Initiative und beschreibt, wie Bürgerinnen und Bürger bis zum 31. Dezember Vorschläge einreichen.

Sie zeigt, welche Diskussionen entstehen, wenn Sprache Menschenwürde oder demokratische Grundsätze berührt und welche Verantwortung Sprechende für ihre Wortwahl übernehmen. Der Abend führt bis 21 Uhr und bietet Raum für Fragen sowie eine gemeinsame Analyse aktueller Beispiele. Die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 bildet den Veranstaltungsort.

Vortrag "Ohne Mittelalter keine Zukunft" im Magdeburger Roncalli-Haus

In einem Vortrag im Rahmen der Reihe "Kulinarium" geht es um das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Unter dem Titel "Ohne Mittelalter keine Zukunft" erläutert Sascha Bütow vom Zentrum für Mittelalterausstellungen am 9.12. ab 19.30 Uhr Zusammenhänge, die historische Entwicklungen mit heutigen Fragestellungen verbinden. Der Referent beschreibt, wie mittelalterliche Strukturen politische, gesellschaftliche und kulturelle Prozesse geprägt haben und welche Bedeutung diese Grundlagen für moderne Perspektiven übernehmen.

Das Roncalli-Haus in der Max-Josef-Metzger-Straße 12/13 bildet den Veranstaltungsort. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0391 99 97 64 00 oder per E-Mail an rezeption@roncalli-haus.de.

Glühweinwanderung über den Magdeburger Fürstenwall

In Magdeburg wird am 9.12.2025 ab 17 Uhr eine Glühweinwanderung über den Fürstenwall geboten, bei der Nadja Gröschner und Frank Kornfeld die Entstehung der ältesten deutschen Bürgerpromenade erläutern. Der Fürstenwall entstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter dem „Alten Dessauer“. Die beiden führen Besucherinnen und Besucher entlang der geschichtsträchtigen Strecke und nehmen den Ort zum Anlass, Entwicklungen und Besonderheiten zu erläutern. Die Rundtour umfasst etwa 90 Minuten und bindet kulinarische Überraschungen ein.

Als Treffpunkt dient das Westportal des Doms, das gemeinsame Ziel liegt am Gouvernementsberg. Für den Vorverkauf gilt ein Eintrittspreis von 15,00 Euro. Karten erhalten Interessierte über ein Bestellformular auf www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391-602809.

Jahresabschluss mit der Fachgruppe Entomologie im Magdeburger Museum für Naturkunde

Die Fachgruppe Entomologie lädt am 9. Dezember 2025 um 18 Uhr ins Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Hans Pellmann führt durch den Jahresabschluss und richtet den Blick auf Entwicklungen, Beobachtungen und Forschungsergebnisse, die das vergangene Jahr geprägt haben.

Die Zusammenkunft bündelt Erfahrungen aus verschiedenen Arbeitsfeldern und ermöglicht einen Austausch über Funde, Methoden und Fragestellungen, die für Insektenkundlerinnen und Insektenkundler eine Rolle spielen. Gleichzeitig bietet der Abend Gelegenheit, gemeinsame Schwerpunkte für die kommende Saison ins Auge zu fassen und Rückblicke mit Ausblicken zu verbinden. Das Format verzichtet auf eine vorherige Anmeldung, die Teilnahme ist kostenfrei und steht allen offen, die sich für entomologische Themen interessieren.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für den 9.12. um 19.30 Uhr vorgesehen. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Konzertfotografie: Ausstellung mit Bildern von Matthias Piekacz in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Magdeburg rückt Konzertfotografie in den Fokus, wenn die Hochschulbibliothek ab dem 9. Dezember 2025 Arbeiten von Matthias Piekacz zeigt. Der Fotograf begleitet seit vielen Jahren Konzerte in Magdeburg und darüber hinaus und dokumentiert Momente, die den Charakter von Auftritten prägen.

Seine Auswahl wird ab 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Ergänzend tritt die Formation Stumpen mit Kind und Kegel auf. Zunächst beginnt um 18.30 Uhr ein Konzert für Hochschulangehörige, gefolgt von einem weiteren Termin um 20 Uhr für externe Gäste. Für diesen Abendblock ist eine Anmeldung über die Website der Hochschule notwendig, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Literaturhaus Magdeburg mit regionaler Literatur

Das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 ist stolz darauf, eine Sammlung zu unterhalten, die eine Fülle von Ressourcen für Literaturinteressierte und Forscher bereithält. "Diese Schätze sind ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Verbreitung des literarischen Erbes unserer Region", heißt es seitens der Einrichtung.

Die Sammlung umfasst derzeit rund 20 Nachlässe und Teilnachlässe von Autorinnen und Autoren wie Nomi Rubel, Brigitte Reimann, Jutta Balk, Walter Basan, Heinz Glade, Birgit Herkula, Siegfried Maaß oder Manfred Köppe. Die Sammlung des Literaturhauses Magdeburg enthält Manuskripte, Briefe, persönliche Dokumente und Fotografien, die Einblick in Leben und Werk der Schriftsteller geben.

Ein besonderer Bestandteil der Sammlung ist das Erich-Weinert-Archiv. Neben Fotos, Zeichnungen und Briefen ist dort auch das originale Arbeitszimmer des Magdeburger Dichters mit historischem Mobiliar und persönlichem Inventar zu sehen. Damit bietet das Archiv eine einzigartige Möglichkeit, das Schaffen Erich Weinerts aus nächster Nähe zu erleben. Ergänzt wird das Archiv durch eine Präsenzbibliothek mit etwa 1.500 Titeln. Dazu zählen Werke regionaler Autoren, Literatur über die Kulturgeschichte Sachsen-Anhalts, Anthologien, Biografien sowie Bücher, in denen Magdeburg selbst zum literarischen Schauplatz wird.

Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über Zeitschriften und umfangreiche Sammlungen und Pressematerial, aber auch über Fotos von Autoren aus Magdeburg und dem Umland. Bibliothek und Archiv stehen Interessierten zur kostenfreien Nutzung offen, etwa für wissenschaftliche oder heimatkundliche Recherchen.

Die Einsicht ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Geöffnet hat die Einrichtung Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Madeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für den Auftritt von VNV um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 keine Karten mehr im Vorverkauf.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.