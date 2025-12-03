XXL trifft auf XXS: Der größte Deutsche und seine nur unwesentlich kleinere Reisebegleitung stellen sich einer besonderen Herausforderung: Sie besuchen das kleinste Haus von Wernigerode. Was es damit auf sich hat und welche Abenteuer sie im Harz noch erleben.

Harz-Abenteuer in XXL: Zwei Riesen erkunden das kleinste Haus in Wernigerode

Das wohl größte Duo, das jemals im kleinsten Haus in Wernigerode zu Gast war: „Lulatsch“ Lukas Weibel (oben) und Jannick "TheGiant" Könecke.

Wernigerode. - Im kleinsten Haus von Wernigerode – die Eingangstür ist gerade einmal 1,70 Meter hoch – hat sich schon so mancher Besucher den Kopf gestoßen. Doch für diese beiden wird die Führung zur besonderen Herausforderung: „Lulatsch“ Lukas Weibel (oben) und Jannick „TheGiant“ Könecke sind das größte Duo, das das winzige Gebäude jemals betreten hat.