Der Landkreis Börde entlässt noch vor Weihnachten Hühner, Enten und Gänse wieder in die Freiheit. Die Stallpflicht ist aufgehoben.

Hahn Charlie vom RGZV „Roland“ aus Haldensleben darf wieder nach draußen und die Kinder besuchen.

Haldensleben - Hühner, Gänse und Enten dürfen in der Börde wieder aufatmen - und das an der frischen Luft. Denn der Landkreis Börde hat mit sofortiger Wirkung die Allgemeinverfügungen zum Schutz gegen die Aviäre Influenza, bekannt als Geflügelpest oder Vogelgrippe, wieder aufgehoben.

In Kraft getreten waren die am 24. Oktober und 28. Oktober 2025. Seitdem mussten die Tiere im Stall ausharren. Auch Rassegeflügelschauen fanden nicht statt. Die jetzige Entscheidung basiert dem Landkreis zufolge auf einer aktualisierten Risikobewertung des eigenen Amtes für Gesundheit und Verbraucherschutz.

Demnach zeige sich anhand der aktuellen Lageeinschätzung, dass das Risiko einer Ausbreitung der Aviären Influenza im Kreisgebiet deutlich gesunken sei. Auf Grundlage dieser Einschätzung könne die Allgemeinverfügung rechtssicher zurückgenommen werden.

Vogelgrippe für beendet erklärt: Landrat dankt für die Geduld

Landrat Martin Stichnoth erklärt dazu: „Ich freue mich sehr, dass sich die Situation entspannt hat und mir mein Fachamt aus fachlicher Expertise die Rücknahme der Einschränkungen für Tierhalterinnen und Tierhalter vorgeschlagen hat.“ Im Namen seiner Mitarbeiter dankt er zugleich allen Betrieben und privaten Haltern, „die die Maßnahmen verantwortungsbewusst umgesetzt und dadurch einen wichtigen Beitrag zum Seuchenschutz geleistet haben.“