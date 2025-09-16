weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Burger planen Adventszeit: Weihnachtswald in der Innenstadt

Weihnachtsstimmung im Spätsommer kam auf bei der jüngsten Versammlung der Händler-Werkstadt auf. Es ging um die Gestaltung der Schartauer Straße in der Adventszeit.

Von Thomas Pusch 16.09.2025, 06:08
So soll die Schartauer Straße in vorweihnachtlichen Glanz getaucht werden.
So soll die Schartauer Straße in vorweihnachtlichen Glanz getaucht werden. Foto: Stadt Burg

Burg. - Wie soll sich die Schartauer Straße in der Vorweihnachtszeit präsentieren? Um diese Frage ging es bei der jüngsten Versammlung der Händler-Werkstadt im Steinhaus. Wirtschaftsförderin Andrea Gottschalk und Kisten Backhaus, zuständig für die Innenstadtgestaltung, stellten einige Ideen vor, die in der Runde Anklang fanden.