Burg/Genthin. - Ein spannendes Jahr neigt sich für das Jerichower Land dem Ende entgegen. Flüchtlinge und Finanzen waren die beherrschenden Themen, aber nicht die einzigen. Die beiden Volksstimme-Redakteure Andreas Mangiras und Thomas Pusch baten Landrat Steffen Burchhardt (SPD) um einen Rückblick auf 2023 und einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Wie würden Sie dieses Jahr für den Landkreis mit einer Schulnote bewerten?

Steffen Burchhardt: Note 2 bis 3 würde ich dem Jahr geben. Es ist nicht so schwierig geworden wie erwartet, weil beispielsweise die Energiekrise schneller unter Kontrolle war als befürchtet. Die Preise sinken wieder, es gibt auch eine Versorgungssicherheit. Gleichzeitig ist uns auch wieder gelungen trotz zahlreicher Altersabgänge die Kreisverwaltung stabil zu halten. Und das ist ja unsere wichtigste Aufgabe. Dass es trotzdem auf überregionaler Ebene Themen gibt, die die Menschen beunruhigen, das spürt man deutlich. Die Grundstimmung ist eingetrübt, auch wenn es den meisten Menschen hier soweit gut geht, aber wir machen uns Gedanken über die Zukunft.

Wir suchen nach Kompromissen für die Anwohner.

Zum Beispiel über die Entwicklung unserer Gewerbegebiete und der Gewerbetreibenden, aber auch über die Verbesserung der Infrastruktur, mit der wir zu kämpfen haben. Jede Straße, die gebaut oder gesperrt wird, sorgt für Folgewirkungen. Daher suchen wir immer nach Kompromissen, um die Anwohner so wenig wie möglich zu belasten. Einige Projekte konnten wir erfolgreich abschließen, so beispielsweise den Neubau am Gymnasium Genthin. Dass Schüler und Lehrer damit zufrieden sind, macht uns sehr froh. Unterm Strich war es ein solides, ein durchschnittliches Jahr.

Eines der Themen, das die Menschen bewegt, sind die Flüchtlinge. Wie sehen Sie die Flüchtlingssituation im Jerichower Land?

Zunächst muss man feststellen, dass wir nicht der Zufluchtspunkt für die ganze Welt sein können. Unsere Aufnahmefähigkeit und auch der Aufnahmewille sind begrenzt. Und wir haben in den Jahren seit 2015 schon einen großen Anteil an Migration bewältigt, auch gesellschaftlich. Dazu gehört aber ein jahrelanger Prozess der Begleitung, dazu gehört das Gewöhnen an die Sprache, das Heranführen an den Arbeitsmarkt. Und das kann man in dieser Schlagzahl auf Dauer nicht hinbekommen, da bleibt etwas auf der Strecke. Wir könnten sicher für noch mehr Leute ein Dach über dem Kopf organisieren, aber alles andere, was auch notwendig ist, braucht Zeit.

Wir haben das an der Grundschule Burg-Süd gesehen, wo die Mehrheit der eingeschulten Jungen und Mädchen Kinder mit Migrationshintergrund sind. Wenn es ein, zwei Fälle sind, die individuell betreut werden müssen, dann funktioniert Unterricht noch. Das wäre auch so bei deutschen Kindern, die Lernschwierigkeiten haben. Wenn es aber eine gewisse Zahl übersteigt, leidet der Lernerfolg aller. So würde ich das am besten beschreiben. Es waren eine gewisse Kapazität und Wille da, wozu die Bevölkerung auch ihren Teil beigetragen hat. So viele Menschen haben beispielsweise, den ukrainischen Flüchtlingen eine Unterkunft gegeben und sie versorgt. Die Solidarität war da. Aber sie endet auch irgendwann.

Jetzt nach fast zwei Jahren ist klar, dass viele langfristig hierbleiben müssen. Deshalb ist es an der Zeit von ihnen zu fordern, dass sie sich stärker mit einbringen in unsere Gesellschaft. Es ist ernüchternd, wenn man hört, dass nur 20 Prozent auf dem ersten Arbeitsmarkt angekommen sind. Klar, zunächst müssen die sprachlichen Grundlagen geschaffen werden. Jetzt muss aber der nächste Schritt folgen. In so einem Staat muss jeder etwas beitragen, dann findet das auch in der übrigen Bevölkerung Anerkennung. Die Mischung aus unterstützen und fordern muss gewahrt bleiben. Es ist an der Zeit, etwas zurückzugeben. Dazu gehört auch die Bereitschaft, vom ursprünglichen Job etwas zurückzustecken.

Und in Bezug auf die anderen Asylsuchenden?

Die Asylverfahren müssen in Deutschland deutlich beschleunigt werden. Wenn klar ist, dass jemand kein Recht hat zu bleiben, brauchen wir keine Integrationsbemühungen zu starten. Das wäre ein großer Schritt, inklusive einem funktionierenden Rückführungsmanagement. Es kann ja nicht sein, dass es reicht, seine Papiere zu verlieren oder zu vernichten. Das erfüllt Teile der Bevölkerung mit Ohnmacht, wenn es dann nicht möglich ist, jemanden in seine Heimat zurückzuschicken. Wir haben seit vielen Jahren einen Bedarf an Zuwanderung von Fachkräften, dafür brauchen wir endlich ein Migrationsgesetz. Kontrollierte Zuwanderung von denen, die wir brauchen, haben wir bislang nicht hingekriegt, wir kämpfen immer noch mit der unkontrollierten Zuwanderung. Da müssen wir besser werden, ansonsten überfordern wir die Gesellschaft.

Wir haben immer noch einen hohen Lebensstandard. Aber mittlerweile ist sein Rückgang, sind die Einschränkungen so spürbar, dass die Bevölkerung sagt, unsere Solidarität hat Grenzen. Denn eins ist klar: Das, was wir als Wohlstand genießen, müssen wir vorher erwirtschaften. Jetzt haben wir ein, zwei Millionen Menschen mehr, die auch etwas abbekommen sollen. Aber nur ein kleiner Teil davon trägt etwas dazu bei, dass die Wertschöpfung Deutschlands steigt.

Die Inflation ist hoch, nicht nur bei den Lebensmitteln steigen die Preise deutlich. Wenn Sie sehen, wie die Baupreise gestiegen sind und dazu die Bauzinsen, dann stellen Sie fest, dass da jetzt ganz viele Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, sich den Lebenstraum des eigenen Häuschens nicht mehr erfüllen können. Und bei denen, die das Projekt schon begonnen haben, ist nicht klar, ob Sie es dauerhaft tragen können.

Können Sie das an der Entwicklung der Bauanträge festmachen?

Wir haben einen signifikanten Einbruch der Bauaktivitäten.

Ja, wir haben einen signifikanten Einbruch der Bauaktivitäten, insbesondere im privaten Bereich. Bei den Firmen oder Wohnungsbaugesellschaften ist es etwas anders, denn sie haben Investitionsentscheidungen mit längerem Vorlauf. Aber auch dort sehe ich eine Trendwende, es werden aktuell wenig neue Projekte vorbereitet. Ich habe mich selbst im vergangenen Jahr dazu entschieden, unter den jetzigen Bedingungen kein Haus zu bauen. Das Baugewerbe gehört zu denjenigen, die aktuell am meisten unter den Krisen der letzten Jahre leiden. Von der Baubranche direkt abhängig ist das Handwerk. Bislang haben wir wenige Insolvenzen gehabt, doch da könnte in den nächsten Jahren etwas ins Rollen kommen.

In diesem Jahr wurden 312 Bauanträge gestellt, im vergangenen Jahr waren es noch 415 und 2021 wurden 506 Bauanträge registriert.

Wie im privaten Geldbeutel ist es auch mit den öffentlichen Kassen. Der Landkreis hat eine Menge Aufgaben, aber wo kommt das Geld dafür her?

Der Landkreis finanziert sich überwiegend durch Zuweisungen des Landes und einer Umlage, die die Gemeinden von deren Steuereinnahmen an uns entrichten. Das Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG) weist uns für das kommende Jahr deutlich mehr Mittel zu. Dies trägt dem Rechnung, dass unsere Ausgaben in den letzten Jahren signifikant gestiegen sind. Denn neben den starken Preis- und Tarifsteigerungen, so wie den steigenden Sozialkosten bekommen wir auch immer mehr Aufgaben aus dem Landesverwaltungsamt.

Dazu braucht man mehr Personal, was unser Budget belastet. Außerdem wurden staatliche Standards angehoben, mit der Einführung des Bürgergeldes, der Reform des Wohngeldes und dem neuen Betreuungsschlüssel in Kindereinrichtungen. Das sind drei prominente Beispiele, die dafür sorgen, dass unsere Sozialkosten, die alle auch über unseren Haushalt laufen, enorm angestiegen sind.

Der Landkreis bekommt die nicht komplett refinanziert, ein Anteil der Kosten bleibt an uns hängen. Das belastet uns finanziell am stärksten, nicht wie man gelegentlich denken mag die Kosten für Asyl. Fairerweise muss man sagen, dass dies für die Kommunen finanzneutral läuft. Es stellt sich nie die Frage, ob wir etwas für Asylbewerber oder etwas anderes ausgeben, weil das Land die Leistungen für die Flüchtlinge vollständig finanziert.