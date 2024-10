Kunden vom Rewe-Markt am Conrad-Tack-Ring in Burg müssen sich auf Veränderungen einstellen. Die Vorbereitungen für einen Umbau laufen, eine Schließung ist notwendig.

Weniger Platz für mehr Fläche: Pläne für Rewe-Markt in Burg werden konkret

Blick auf das Rewe-Areal am Conrad-Tack-Ring in Burg: Die Erweiterung des Marktes durch einen Anbau wird derzeit vorbereitet.

Burg - Mehr Platz, mehr Angebote, weniger Umweltbelastung. So lässt sich das Vorhaben zusammenfassen, dass derzeit am Conrad-Tack-Ring in Burg bei Rewe vorbereitet wird.