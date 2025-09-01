Rund 1.600 freie Kita-Plätze gibt es in Magdeburg. Was Eltern in eine komfortable Situation bringt, stellt die Stadt Magdeburg vor enorme Herausforderungen.

Zu viele freie Plätze: Kita-Struktur in Magdeburg ändert sich

Die Kita Schlupfwinkel am Neustädter See in Magdeburg ist wegen Schäden am Dach gesperrt. Der geplante Neubau wurde nun auf Eis gelegt.

Magdeburg. - Einen Kitaplatz zu bekommen, war über Jahre in Magdeburg verdammt schwierig. Doch die Zeiten haben sich geändert. Längst gibt es weitaus mehr Plätze als nötig. Was wird aus den Kitas? Der Stadtrat hat die neue Infrastrukturplanung abgesegnet – mit Konsequenzen für einige Einrichtungen.