Lokalpolitik im Harz Flaggenstreit in Halberstadt: Warum ein Antrag zur Deutschlandfahne für Empörung sorgt
Sie sind Symbol eines Staates - Flaggen. In Halberstadt entzündete sich an einem Antrag für mehr Deutschlandfahnen in der Stadt ein heftiger Schlagabtausch.
Aktualisiert: 01.09.2025, 12:32
Halberstadt. - Ein auf den ersten Blick unstrittiger Antrag hat im Stadtrat Halberstadts zu einem heftigen Schlagabtausch geführt. Wobei nicht um das Was, sondern das Warum gestritten wurde. Es geht um Flaggen vor Stadtgebäuden.