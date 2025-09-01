Sie sind Symbol eines Staates - Flaggen. In Halberstadt entzündete sich an einem Antrag für mehr Deutschlandfahnen in der Stadt ein heftiger Schlagabtausch.

Flaggenstreit in Halberstadt: Warum ein Antrag zur Deutschlandfahne für Empörung sorgt

Über eine Dauerbeflaggung an bestimmten Gebäuden in Halberstadt wurde im Stadtrat heftig debattiert.

Halberstadt. - Ein auf den ersten Blick unstrittiger Antrag hat im Stadtrat Halberstadts zu einem heftigen Schlagabtausch geführt. Wobei nicht um das Was, sondern das Warum gestritten wurde. Es geht um Flaggen vor Stadtgebäuden.