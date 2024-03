Vor genau 20 Jahren gründete sich der Förderverein Kirche St. Paulus in Menz bei Gommern. Ohne die aufopferungsvolle Arbeit der Mitglieder hätte die Kirche weder einen Turm noch einen gepflasterten Weg.

Wie aus einer Scheune in Menz bei Gommern eine Kirche wurde

Menz. - „Wir Menzer hatten immer mit dem Makel zu kämpfen, auf unserem Kirchberg stünde eine Scheune. Das hat manchmal genervt“, erinnerte sich Marita Dressel am Freitag mit einem Augenzwinkern an vergangene Zeiten. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Kirche St. Paulus Menz und Kirchberg Menz. Ohne diesen Verein stünde vermutlich noch heute eine Scheune auf dem Kirchberg. Am Freitag beging der Förderverein bei einer Festveranstaltung sein 20-jähriges Jubiläum.