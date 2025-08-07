Die Ausstellung „antichambre“ auf Schloss Leitzkau verbindet Malerei mit Nacht- und Wachträume. Wie sich Kunstwerke zwischen realem Raum und innerer Welt bewegen.

Wie ein Künstlerpaar aus Räumen Traumwelten erstrahlen lässt

Das Künstlerpaar Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke waren am Dienstag auf Schloss Leitzkau, um ihre Ausstellung „antichambre“ vorzubereiten. Sie wird am Sonntag, 10. August, mit einer Vernissage um 14 Uhr eröffnet.

Leitzkau - Die Galerie Schloss Hobeck in Leitzkau wird ab dem 10. August zur Bühne einer besonderen Kunstausstellung: Unter dem Titel „antichambre“ präsentieren die Künstler Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke ihre Werke aus Malerei und Grafik.