weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Ausstellung auf Schloss Leitzkau: Wie ein Künstlerpaar aus Räumen Traumwelten erstrahlen lässt

Ausstellung auf Schloss Leitzkau Wie ein Künstlerpaar aus Räumen Traumwelten erstrahlen lässt

Die Ausstellung „antichambre“ auf Schloss Leitzkau verbindet Malerei mit Nacht- und Wachträume. Wie sich Kunstwerke zwischen realem Raum und innerer Welt bewegen.

Von Thomas Schäfer 07.08.2025, 10:00
Das Künstlerpaar Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke waren am Dienstag auf Schloss Leitzkau, um ihre Ausstellung „antichambre“ vorzubereiten. Sie wird am Sonntag, 10. August, mit einer Vernissage um 14 Uhr eröffnet.
Das Künstlerpaar Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke waren am Dienstag auf Schloss Leitzkau, um ihre Ausstellung „antichambre“ vorzubereiten. Sie wird am Sonntag, 10. August, mit einer Vernissage um 14 Uhr eröffnet. Foto: Thomas Schäfer

Leitzkau - Die Galerie Schloss Hobeck in Leitzkau wird ab dem 10. August zur Bühne einer besonderen Kunstausstellung: Unter dem Titel „antichambre“ präsentieren die Künstler Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke ihre Werke aus Malerei und Grafik.