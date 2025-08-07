Ausstellung auf Schloss Leitzkau Wie ein Künstlerpaar aus Räumen Traumwelten erstrahlen lässt
Die Ausstellung „antichambre“ auf Schloss Leitzkau verbindet Malerei mit Nacht- und Wachträume. Wie sich Kunstwerke zwischen realem Raum und innerer Welt bewegen.
07.08.2025, 10:00
Leitzkau - Die Galerie Schloss Hobeck in Leitzkau wird ab dem 10. August zur Bühne einer besonderen Kunstausstellung: Unter dem Titel „antichambre“ präsentieren die Künstler Alfons Scholz und Iris Schmitz-Wilke ihre Werke aus Malerei und Grafik.