Wie gut kennen Sie die Kneipen im Altkreis Osterburg? Testen Sie ihr Wissen beim Bilderrätsel der Volksstimme anlässlich der Sonderausstellung im Museum in Osterburg. (Auflösung inklusive)

Erkennen Sie diesen Saal in Osterburg? Bild Nummer 1 ist das einfachste im Volksstimme-Kneipenquiz.

Osterburg. - Hinterm Tresen poliert die Wirtin Gläser, während am Stammtisch Karten geklatscht werden, Zigarettenqualm liegt in der Luft und in einer Ecke verliebt sich ein Pärchen gerade frisch ineinander: So hat es wohl ausgesehen, das Kneipenleben im Altkreis Osterburg. Von diesen Orten erzählt die aktuelle Sonderausstellung im Kreismuseum in Osterburg. Mal sind sie längst verschwunden, mal noch quicklebendig. Die Volksstimme hat reingeschnuppert und unsere Leser dürfen miträtseln: Erkennen Sie die Orte auf den historischen Fotos?