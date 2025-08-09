weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Das Ökozentrum Magdeburg, eine Freizeiteinrichtung für Kinder und Familien, feiert 35-jähriges Bestehen. Die Zukunft ist jedoch weiter unsicher, weil das Geld knapp ist.

Von Stefan Harter 09.08.2025, 06:50
Das Ökozentrum Magdeburg feiert 35-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Freizeiteinrichtung ist weiter unsicher.
Das Ökozentrum Magdeburg feiert 35-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Freizeiteinrichtung ist weiter unsicher. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - „Es gibt ein paar Regeln auf unserem Gelände“, erklärt Dirk Fricke geduldig den Kindern aus dem Hort Schatzkiste. Sie besuchen an diesem Vormittag das Öko-Zentrum und Institut Magdeburg, kurz Özim genannt. „Jeden Tag sind Schulklassen hier“, sagt er über die Beliebtheit der Freizeiteinrichtung.