Das Ökozentrum Magdeburg, eine Freizeiteinrichtung für Kinder und Familien, feiert 35-jähriges Bestehen. Die Zukunft ist jedoch weiter unsicher, weil das Geld knapp ist.

Das Ökozentrum Magdeburg feiert 35-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Freizeiteinrichtung ist weiter unsicher.

Magdeburg. - „Es gibt ein paar Regeln auf unserem Gelände“, erklärt Dirk Fricke geduldig den Kindern aus dem Hort Schatzkiste. Sie besuchen an diesem Vormittag das Öko-Zentrum und Institut Magdeburg, kurz Özim genannt. „Jeden Tag sind Schulklassen hier“, sagt er über die Beliebtheit der Freizeiteinrichtung.