Polizei-Auswertung zu Unfällen Unfallschwerpunkte in Wernigerode: Welche Kreuzungen als besonders gefährlich gelten
Zwar sinkt die Anzahl der Unfälle in Wernigerode, doch gerade um die Innenstadt bleiben viele Kreuzungen gefährlich. Welche zwei Schwerpunkte die Polizei zudem in den vergangenen Jahren ausgemacht hat und was die Ursachen für die meisten Crashs sind.
09.08.2025, 06:45
Wernigerode. - Die Zahl der Verkehrsunfälle in Wernigerode und der dabei Verletzten sinkt. Das zeigt eine Auswertung der Polizei. Doch zwei Stellen in der Harz-Stadt gelten dennoch als Unfallschwerpunkte.