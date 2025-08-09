Polizei-Auswertung zu Unfällen Unfallschwerpunkte in Wernigerode: Welche Kreuzungen als besonders gefährlich gelten

Zwar sinkt die Anzahl der Unfälle in Wernigerode, doch gerade um die Innenstadt bleiben viele Kreuzungen gefährlich. Welche zwei Schwerpunkte die Polizei zudem in den vergangenen Jahren ausgemacht hat und was die Ursachen für die meisten Crashs sind.