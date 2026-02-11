Der Lions Club Jerichower Land hat über seine Weihnachtskalender-Aktion wieder viel Geld gesammelt. Geld, das jetzt einen Sinn bekommt, in dem es 20 Kinderfeuerwehren unterstützen soll und so auch die wichtige Arbeit der Betreuer würdigt.

Wie ein Weihnachtskalender viele Kinderaugen noch im Februar leuchten lässt

Der Lions Club, vertreten durch Detlef Friedrich (l.), spendet jeweils 500 Euro an 20 Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem Jerichower Land. Wie hier an die Feuerwehr Gerwisch.

Burg - Die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Jerichower Land können sich über die Unterstützung des Lions Clubs freuen. Vertreter und Mitglieder von 20 Kinder- und Jugendfeuerwehren waren am Dienstagnachmittag in die Feuerwehrtechnische Zentrale geströmt, um jeweils 500 Euro an Spendengeldern entgegenzunehmen. Diese sollen für vielseitige Projekte, Ausflüge und Ausstattung verwendet werden.

Jedes Jahr verkauft die Hilfsorganisation Lions Club zur Weihnachtszeit Kalender im Jerichower Land. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Gutschein von regionalen Unternehmen und Firmen aus dem Landkreis und aus Magdeburg.

Einnahmen aus Kalenderverkauf: Jeweils 500 Euro für Feuerwehren im Kreis

„Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen jedes Jahr einer guten Sache zugute“, erklärt Detlef Friedrich vom Lions Club Jerichower Land. Im vergangenen Jahr waren das die Kindergärten im Landkreis. In diesem Jahr wird das Geld an die Kinder- und Jugendfeuerwehren übergeben.

Alle Feuerwehren waren durch Kinder und Betreuer im FTZ in Burg vertreten. Foto: Henning Paul

„Wir haben den Anspruch, schnell und unbürokratisch zu helfen“, so Friedrich in seiner Ansprache vor den Kindern und Betreuern der Wehren. Und diesem Motto wurde der Club gerecht, denn eigentlich waren in der Ausschreibung nur zehn Wehren vorgesehen. „Als sich aber 20 bei uns gemeldet haben, haben wir beschlossen, allen zu helfen.“ Und so erhält nun jede Kinder- und Jugendfeuerwehr 500 Euro für ihre Arbeit.

Manche Wehren wollen damit Ausstattung und Ausrüstung für den Nachwuchs kaufen, andere teambildende Aktivitäten wie Parkbesuche und Anreisen zu Wettkämpfen finanzieren. Friedrich lobte in seiner Ansprache zudem den Einsatz der ehrenamtlichen Nachwuchsbetreuer der Wehren und sprach ihnen seinen Respekt für die Arbeit aus.

Zukunft ist gesichert: Neue Jugendabteilungen entstehen im Jerichower Land

Gleiches tat auch Landrat Steffen Burchhardt (SPD): „Wir freuen uns über jeden, der sich in den Freiwilligen Feuerwehren einbringt. Die Feuerwehren stiften Gemeinschaft und haben keine leichten Aufgaben bei uns im Landkreis.“ Zudem zeigte sich Burchhardt erfreut über die Tatsache, dass auch einige frisch gegründete Nachwuchsabteilungen zu Gast waren.

Neben der Geldspende gab es auch das Spiel „112 - Die Einsatzfahrt“ für die Kinder und Jugendlichen zum Mitnehmen. Foto: Henning Paul

Das sei wichtig, damit die Wehren auch zukünftig die wichtigen Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung wahrnehmen können. Neben der Geldspende konnten sich die Kinder auch über das Spiel „112 - Die Einsatzfahrt“ freuen.