Dass Hundehaufen die Wiese um die Kirche regelrecht „pflastern“, ärgert das Team um Pfarrerin Ute Kopp schon lange. Nun wurde auch noch eine Mauer besprüht.

Manchen ist nichts heilig: Hundekot und Graffiti an der Kirche

Nun wurde auch die Kirchenmauer mit Graffiti verschandelt.

Wolmirstedt. - Neben der Katharinenkirche in Wolmirstedt gibt es einen kleinen Parkplatz, der den Mitarbeitern der Kita dient. Pfarrerin Ute Kopp war fassungslos, als sie sah, dass nun die kleine Mauer davor besprüht worden war. Wieder mal haben sogenannte FCM-Fans ihre Spuren gesetzt.