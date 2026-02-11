Während landesweit hunderte Unternehmen ohne Nachfolger dastehen, hat die IEA Industrieelektronik und -automation GmbH früh gehandelt. Über Jahre wurde die Übergabe geregelt.

IEA Roßdorf fit für die Zukunft: Zwei junge Mitarbeiter übernehmen die Firma

Andreas Planke (l.) übergibt symbolisch mit dem Steuerrad die Geschicke der Firma in die Hände von Thomas Prause (M.) und Thomas Schmechtig

Roßdorf - Die neuen Chefs sind am Runder. Symbolisch übergab der langjährige IEA-Chef Andreas Plancke das Steuerrad an seine Nachfolger Thomas Prause und Thomas Schmechtig und kürte damit seine Unternehmensnachfolger. Selbstverständlich ist das in Zeiten des demographischen Wandels nicht. Immerhin haben in Sachsen-Anhalt derzeit rund 1.000 Unternehmen keinen Nachfolger.