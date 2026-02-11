Radfahrer und Kinder fühlen sich auf der L13 bei Osterburg (Kreis Stendal) schon seit Jahren unsicher. Bald steht auch noch die neue Autobahn A14 vor der Tür. Die digitale Tempoanzeige könnte helfen, die Situation zu entschärfen.

Fast 9.000 Fahrzeuge in einer Woche gezählt: Wie ein Smiley Kinder vor Unfällen auf der Straße schützen soll

Der neue Verkehrs-Smiley zählt Fahrzeuge an der Landesstraße 13 im Kreis Stendal.

Storbeck. - Mit einem Lächeln werden Autofahrer seit einigen Wochen in einem Dorf im Kreis Stendal belohnt, wenn sie sich an das Tempolimit halten. Der Ort liegt nahe der künftigen A14; Bewohner sorgen sich schon seit Jahren um die Sicherheit von Kindern und Radfahrern. Wie der Verkehrs-Smiley helfen soll.