Die finanzielle Lage in Möser ist weiter angespannt. Gewerbe- und Einkommenssteuer bilden zwar wichtige Einnahmequellen, doch vor allem eine Ausgabe überlastet die Gemeinde seit Jahren.

Wie entwickelt sich die Gewerbesteuer in der Gemeinde Möser?

Wenig finanzielle Spielräume bleiben für den Gemeinderat in Möser.

Möser. - Schon vor mehr als zehn Jahren erkannte die Gemeinde Möser, dass es in Zukunft bei der Gewerbesteuer mehr Einnahmen gebrauchen könnte. Vor zehn Jahren senkte der Gemeinderat in einem Beschluss die Gewerbesteuer deutlich ab. Es sollte sich künftig lohnen, in Möser ein Unternehmen zu betreiben.