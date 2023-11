Dorffest, Sport, Feuerwehr, Seniorenclub - ohne Ehrenamt geht oft nichts. In Möser weiß man das. Ein Bürgerpreis ist mehr als Symbolik.

Möser. - Burghard Klein, Vorsitzendender des Sportvereins TSG Grün-Weiß Möser, ist der Preisträger des Bürgerpreises Möser 2023. Das gab Bürgermeister Bernd Köppen (parteilos) in einem festlichen Rahmen am Dienstagabend, 14. November 2023, in Möser bekannt.