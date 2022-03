Wie sich die Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus in Burg für Inklusion einsetzt

Das Mehrgenerationenhaus im Soziokulturellen Zentrum in Burg hat eine neue Koordinatorin. Jurate Zilyte bringt selbst einen Migrationshintergrund mit und will ihre Erfahrungen nutzen, um anderen Menschen bei der Inklusionsberatung zu helfen.

Burg - „Kommen wir nun zum Wetter.“ Jurate Zilyte moderiert nicht etwa den Wetterbericht an, sondern erklärt ihrer Schülerin Salehe Mahbobi die vielen Möglichkeiten in der deutschen Sprache, Wind, Regen oder Sonnenschein zu beschreiben. Smalltalk übers Wetter ist eine gute Möglichkeit, mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen. Wenn man allerdings die Sprache nicht beherrscht, ist es schwer, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Hier will Jurate Zilyte helfen.