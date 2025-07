Der Geflügelhof plant in der Einheitsgemeinde Möckern mit weiteren Hühnerfarmen zu expandieren. Doch eine Genehmigung steht noch aus.

Blick in den Rohbau eines Stalles der Junghennenfarm bei Rottenau.

Ziepel. - Möckern - bekanntlich die „Stadt der Hühner“ - könnte perspektivisch noch mehr Hühner bekommen. Der Geflügelhof Möckern, Zweigniederlassung der Lohmann & Co. AG, plant die Errichtung einer neuen Elterntierhaltungsanlage in der Gemarkung Zeddenick-Ziepel. Das Vorhaben, welches mittlerweile schon seit über zehn Jahren in Planung ist, beschäftigte unlängst einmal mehr auch die Ratsleute von Ziepel.

Es geht um ein Areal am ländlichen Wegebau zwischen Landhaus Zeddenick und der Ortschaft Vehlitz. Das Grundstück gehört zur Gemarkung Ziepel, weswegen auch die Ziepeler Ratsleute zu dem Vorhaben angehört werden müssen.

Neues Gelände: Wiesenhof will Produktion verlagern

Nahe dem Abzweig der Bundesstraße nach Ziepel und Vehlitz soll auf einer brachliegenden Fläche eine komplett neue Legehennenanlage entstehen. Geplant sind hier zwei neue Elterntierfarmen mit jeweils zwei Ställen, bestätigt Stephan Gramzow, Geschäftsführer der Geflügelhof Möckern GmbH. Insgesamt sollen in den vier Ställen 80.000 Tiere gehalten werden.

Es handelt sich dabei nicht um eine Expansion des Unternehmens, sondern um Ersatzneubauten für Farmen an anderen Standorten in Brandenburg, die auf lange Sicht nicht erhalten bleiben können, erklärte gestern Stephan Gramzow.

Lärm, Geruch und Ammoniak: Mehr Belastungen

Noch steht die erforderliche Genehmigung der Anlage gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz aus. Dabei ist etwa nachzuweisen, dass geltende Grenzwerte eingehalten werden, etwa in Sachen Geruch, Lärm oder Staubentwicklung. Das betreffende Gelände gilt als möglicherweise altlastenkontaminiert, es handelt sich um eine ehemalige Ton- und Sandgrube, die zeitweise auch als Deponie genutzt wurde.

Die zu erwartenden Belastungen durch Staub, Lärm, Ammoniak und Geruch liegen nach Angaben des Planungsbüros allerdings im gesetzlich zugelassenen Rahmen, eine Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt Halle steht derzeit noch aus.

Sorge vor Wildvögeln

Der Ortschaftsrat von Ziepel, der das Vorhaben bereits vor Jahren mehrheitlich befürwortet hatte, war in seiner zurückliegenden Sitzung aufgerufen, sein Einvernehmen zu zwei Abweichungen vom bisherigen vorhabensbezogenen Bebauungsplan der Legehennenanlage zu erteilen.

Konkret ging es um die Anlage eines Meliorationsgrabens sowie einen Feuerlöschteich, den der Antragsteller aus seuchenhygienischen Gründen nicht ober-, sondern unterirdisch mit entsprechenden Tanks anlegen möchte – zur Vermeidung von wildem Wassergeflügel in unmittelbarer Farmumgebung. Die Ziepeler Ortschaftsräte hatte mit beiden Änderungen keine Probleme und reichen die Anhörung zustimmend an den Stadtrat Möckern weiter, der seinerseits noch angehört werden muss.

Neue Anlage in Möckern: Mehr Arbeitsplätze

Man hoffe, binnen Jahresfrist mit dem Bau der Anlage anfangen zu können, so Stephan Gramzow gegenüber der Volksstimme: „Vielleicht sind wir im Jahr 2027 fertig, wenn alles gut geht.“

Die Geflügelhof Möckern GmbH beschäftigt mit den Mitarbeitern auf den Farmen etwa 150 Mitarbeiter. Man sei an neuen motivierten Mitarbeitern interessiert, die Lust haben mit Tieren zu arbeiten, so Stephan Gramzow. Jährlich werden in dem Unternehmen etwa 58 Millionen Küken produziert.