Das Oktoberfest ist nicht nur auf der Münchner Theresienwiese zu Hause, sondern auch im Burger Marienweg. Dort feierte das Cornelius-Werk mit seinen Bewohnern. Wie Wiesn war das Fest?

Mit den Bewohnern aus dem Marienweg feierte das Cornelius-Werk ein Oktoberfest.

Burg - Wer sagt, dass man nur in München zünftig Oktoberfest feiern kann? Das geht auch in Burg. Das Cornelius-Werk hat das im Altenhilfezentrum unter Beweis gestellt.

Im Cornelius-Werk am Marienweg fand kürzlich ein stimmungsvolles Oktoberfest für die Mieterinnen und Mieter statt. Bei guter Musik wurde kräftig gesungen, getanzt und gelacht. Die ausgelassene Stimmung sorgte für viele fröhliche Gesichter und gesellige Stunden.

Leberkäse und Brezeln durften nicht fehlen

Ein besonderes Highlight des Tages war die große Tombola, die bei allen Teilnehmenden für Spannung und Begeisterung sorgte. Viele freuten sich über kleine und große Gewinne, die mit viel Freude entgegengenommen wurden.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Traditioneller Leberkäse mit Krautsalat, rustikale Schmalzstullen mit Gewürzgurken stand auf dem Speiseplan, dazu erhielt jede Besucherin und jeder Besucher eine frische Brezel – ganz im Zeichen bayerischer Festtradition.

Organisiert wurde das Fest von engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Cornelius-Werkes, die mit viel Herz und Einsatz für einen gelungenen Nachmittag sorgten. Das Oktoberfest bot nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für Begegnung, Gemeinschaft und Zusammenhalt unter den Mietern – ein Tag, der allen in schöner Erinnerung bleiben wird.