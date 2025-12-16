Entlang des Deichs zwischen Biederitz und Gerwisch hat die Gemeinde ein sogenanntes „Wildabwehrmittel“ ausgebracht. Was Fußgänger nun wissen müssen.

Wie die Gemeinde informiert, wurde ein sogenanntes Wildschutzabwehrmittel entlang der Deichanlage zwischen Biederitz und Gerwisch verteilt.

Biederitz/Gerwisch. - Um weitere „Schäden an der Grasnarbe der Hochwasserschutzanlage zwischen Biederitz und Gerwisch“ zu verhindern, wurde entlang der Deichanlage ein Wildabwehrmittel ausgebracht. Darüber informiert die Gemeinde Biederitz in einer Mitteilung.