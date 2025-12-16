weather wolkig
Schutz gegen Wild Wildabwehr zwischen Biederitz und Gerwisch: Was Fußgänger nun wissen müssen

Entlang des Deichs zwischen Biederitz und Gerwisch hat die Gemeinde ein sogenanntes „Wildabwehrmittel“ ausgebracht. Was Fußgänger nun wissen müssen.

Von Willy Weyhrauch 16.12.2025, 14:15
Wie die Gemeinde informiert, wurde ein sogenanntes Wildschutzabwehrmittel entlang der Deichanlage zwischen Biederitz und Gerwisch verteilt.
Biederitz/Gerwisch. - Um weitere „Schäden an der Grasnarbe der Hochwasserschutzanlage zwischen Biederitz und Gerwisch“ zu verhindern, wurde entlang der Deichanlage ein Wildabwehrmittel ausgebracht. Darüber informiert die Gemeinde Biederitz in einer Mitteilung.