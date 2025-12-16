EIL
Schutz gegen Wild Wildabwehr zwischen Biederitz und Gerwisch: Was Fußgänger nun wissen müssen
Entlang des Deichs zwischen Biederitz und Gerwisch hat die Gemeinde ein sogenanntes „Wildabwehrmittel“ ausgebracht. Was Fußgänger nun wissen müssen.
16.12.2025, 14:15
Biederitz/Gerwisch. - Um weitere „Schäden an der Grasnarbe der Hochwasserschutzanlage zwischen Biederitz und Gerwisch“ zu verhindern, wurde entlang der Deichanlage ein Wildabwehrmittel ausgebracht. Darüber informiert die Gemeinde Biederitz in einer Mitteilung.