Das Kreismuseum Jerichower Land präsentiert einen Nachmittag im Zeichen der Märchen – mit Lesungen, Ausstellung rund um den berühmten Dichter Hans Christian Andersen.

Luca Hesse und Antonia Beran beim Aufbau der Hans-Christian-Andersen-Ausstellung im Kreismuseum Genthin

Genthin - Im Kreismuseum Jerichower Land in der Genthiner Mützelstraße wird es in dieser Woche besonders märchenhaft. Am Sonnabend, 20. Dezember, öffnet das Museum von 15 bis 18 Uhr und lädt zu einem Familiennachmittag ein. Jeweils um 15, 16 und 17 Uhr werden Märchen für Kinder vorgelesen. Es lohnt sich zwischen Adventsmarkt am Rathaus, Modelbahnausstellung im Kreishaus und Museum zu wechseln.