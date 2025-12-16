weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Auf den Spuren von Hans Christian Andersen: Märchenhafte Stunden im Genthiner Kreismuseum am Sonnabend

Das Kreismuseum Jerichower Land präsentiert einen Nachmittag im Zeichen der Märchen – mit Lesungen, Ausstellung rund um den berühmten Dichter Hans Christian Andersen.

Von Mike Fleske 16.12.2025, 16:33
Luca Hesse und Antonia Beran beim Aufbau der Hans-Christian-Andersen-Ausstellung im Kreismuseum Genthin
Luca Hesse und Antonia Beran beim Aufbau der Hans-Christian-Andersen-Ausstellung im Kreismuseum Genthin Foto: Mike Fleske

Genthin - Im Kreismuseum Jerichower Land in der Genthiner Mützelstraße wird es in dieser Woche besonders märchenhaft. Am Sonnabend, 20. Dezember, öffnet das Museum von 15 bis 18 Uhr und lädt zu einem Familiennachmittag ein. Jeweils um 15, 16 und 17 Uhr werden Märchen für Kinder vorgelesen. Es lohnt sich zwischen Adventsmarkt am Rathaus, Modelbahnausstellung im Kreishaus und Museum zu wechseln.