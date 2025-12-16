Ein Zuhause statt ein Geschenk: Zerbster Tierheim verzichtet vorerst auf die Abgabe von Hunden und Katzen, obwohl viele ein neues Zuhause suchen.

Über 20 Katzen hoffen im Zerbster Tierheim derzeit darauf, adoptiert zu werden. Aktuell jedoch gilt ein Vermittlungsstopp.

Zerbst - 23 Katzen und fünf Hunde warten im Zerbster Tierheim derzeit darauf, ein neues Zuhause zu finden. Doch aktuell gilt ein Vermittlungsstopp - und das aus einem wichtigen Grund.

Getreu dem weihnachtlichen Motto „Alle Jahre wieder“ wurde jetzt kurz vor den Feiertagen wie bereits in den Vorjahren die Vermittlung der Vierbeiner ausgesetzt. Auf diese Weise soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass Tiere aus einer Weihnachtslaune heraus adoptiert und verschenkt werden. Denn nur in Ausnahmefällen ist das eine gute Idee. Oft wird eine solche Entscheidung bereut und umtauschen lassen sich Katzen und Hunde nicht. So landen sie wenig später wieder im Tierheim.

Die Vermittlung von Katzen und Hunden ist mit Kosten verbunden

Ein Tier bedeute Verantwortung, Zeit, Geld und Liebe - für viele Jahre, heißt es auf der Facebook-Seite des Zerbster Tierheims. Wer wirklich adoptieren möchte, tue das auch nach Weihnachten.

Fünf Hunde leben momentan im Zerbster Tierheim - drei Rüden und zwei Hündinnen. Foto: Julia Senst

Der Vermittlungsstopp gilt bis einschließlich 31. Dezember 2025. Ausgenommen ist die Partnervermittlung. Sollte ein Partnertier verstorben und das andere nun allein sein, besteht die Möglichkeit, sich nach Ersatz umzuschauen.

Kostenfrei erfolgt die Abgabe der Tiere nicht. Wer einen Hund adoptieren möchte, zahlt - je nachdem ob es sich um einen Welpen oder ein älteres Tier handelt - 238 oder 179 Euro. Bei Katzen hängt der Betrag davon ab, ob die Samtpfoten kastriert sind. Sind sie es nicht, liegt er bei 96 Euro, sonst bei 119 Euro.