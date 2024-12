Ein magdeburger und sein traum Wer steckt hinter der Biederitzer Wildmanufaktur? Ein Besuch bei einem Jäger und seiner Mission

In seiner Biederitzer Wildmanufaktur verkauft Bernd Kunze alle Arten von Wildfleisch. Ein Geschäft, das vor allem in der Leidenschaft des Magdeburgers begründet liegt. Der Jäger hat nämlich viele Visionen - und die nehmen jetzt Formen an.