Sachsen-Anhalt prüft verschiedene Varianten, wo eine neue Brücke über die Elbe gebaut werden kann. Das bestätigte das Verkehrsministerium auf Nachfrage der Volksstimme. Eine Variante würde die Fähre Ferchland-Grieben ersetzen.

Wird bei Burg eine neue Brücke über die Elbe gebaut?

Burg. - Die A2-Elbbrücke bei Magdeburg ist ein Nadelöhr. Kommt es zum Unfall, sind nur Fähren eine naheliegende Alternative. Nun prüft das Land, wo eine neue Elbbrücke gebaut werden kann. Möglicherweise wird die Brücke im Jerichower Land die Elbe queren. Was sind die Varianten?