Das neue Tempolimit auf der B189 zwischen Osterburg und Stendal gibt es erst seit wenigen Tagen. Jetzt hat die Polizei dort zum ersten Mal geblitzt - und einen Mann mit 42 km/h zu viel erwischt.

Polizei blitzt in neuer 70-Zone auf B189 im Kreis Stendal: Das kostet es

Auf der B189 an der Abfahrt Polkern gilt „Tempo 70“.

Polkern. - Seit gut einer Woche gibt es auf der Bundesstraße 189 zwischen Osterburg und Seehausen ein neues Tempolimit. Um schwere Unfälle zu verhindern, sind an der Abfahrt Polkern nur noch maximal 70 Stundenkilometer erlaubt. Eigentlich. Denn an die neue Geschwindigkeitsbegrenzung halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei hat sie dafür jetzt abgestraft.