Fünf neue Häuser mit Mietwohnungen entstehen in Lostau neben dem „Netto“ für sechs Millionen Euro. So sollen die Wohnungen aussehen - und das sind die Preise.

Wohnen in Lostau bei Magdeburg: Neue Millionen-Investition

Der Gemeindebürgermeister, Bernd Köppen (parteilos, links im Bild), und Dirk Nowak, Geschäftsführer der Fünften Biederitzer Immobilienbesitz und Verwaltungsgesellschaft, setzen den ersten symbolischen Spatenstich für das neu entstehende Wohngebiet in Lostau.

Lostau - Wegen des symbolischen Spatenstichs für das neu entstehende Wohngebiet an der Ecke Lindenstraße/Külzauer Weg in Lostau in der Gemeinde Möser hat es auf dem Parkplatz des Supermarktes „Netto“ eine kleine Ansammlung gegeben.