Einfamilienhäuser sind trotz der Flaute auf dem Baumarkt im Trend: In Burg bei Magdeburg bestehen mehrere Möglichkeiten, den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Platz bietet unter anderem die Ortschaft Parchau.

Wohngebiete für Familien: Wo in Burg bei Magdeburg Platz für Einfamilienhäuser ist

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Sven Wüstner (v.l.), Christoph Kliesch, Kay-Uwe Lange (Heinz von Heiden) und Ortsbürgermeister Lutz Wernecke am neuen Musterhaus in Parchau.

Burg/Parchau. - 113 Quadratmeter Wohnfläche, vier Zimmer, Photovoltaik auf dem Dach und ein 700 Quadratmeter großes Grundstück: An der Friedrichstraße/Brüderstraße in Parchau bei Burg, auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei, fällt ein Einfamilienhaus im Bungalowstil ins Auge. Nach und nach soll sich die gesamte, rund 7000 Quadratmeter große Fläche mit weiteren fünf Häusern füllen, die Heinz von Heiden, eine große Unternehmensgruppe im Bereich der Massivhäuser, errichten will.