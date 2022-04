Wolfgang Rust und Gemeinde Möser starten Schilder-Projekt am Elbufer in Hohenwarthe

Hohenwarthe - An der Elbe bei Hohenwarthe gibt es neue Schilder. Auf amüsante Art und Weise wird hier erklärt, wie viele Jahre es dauert, bis verschiedene Müllsorten verrotten. Die Schilder sollen zum Nachdenken anregen und möglichst dafür sorgen, dass hier am Elbufer in Hohenwarthe, nahe der Trogbrücke, weniger Müll einfach in der Natur entsorgt wird.