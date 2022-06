Wolfsangriffe: Schafhalter in Riesdorf zieht Konsequenzen

Wiederholt wurden die Schafe von Lutz Elzner in Riesdorf vermutlich vom Wolf gerissen. Der Tierhalter will das nicht mehr länger hinnehmen.

Lutz Elzner will künftige Angriffe auf Schafe nicht mehr hinnehmen.

Riesdorf/sze - „Der Wolf braucht bei mir nicht mehr vorbeizukommen“, sagt Lutz Elzner resigniert. Vermutlich ein Wolfsangriff hat dafür gesorgt, dass es in Riesdorf – einem Ortsteil von Lübars – künftig einen Schafhalter weniger gibt. Am Dienstagmorgen hat er seine letzten drei Heidschnucken tot und angefressen hinter seinem Grundstück gefunden. Ein erstes Tier hatte der Riesdorfer im Oktober 2021 an den Wolf verloren. „Der dreht hier seine Runden“, sagt Elzner.