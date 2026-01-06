Spaziergänger haben verdächtige Spuren auf der Binnendüne am Gommeraner Kulk entdeckt und hegen einen Verdacht: Wölfe. Die Volksstimme ließ die Spuren von einem Jäger in Augenschein nehmen.

Jäger Alfred Herrmann deutet auf eine Wolfsspur am Kulk. „Es war ein ausgewachsenes Tier, das hier durchgezogen ist“, sagt er.

Gommern - Der Gommeraner Stadtsee Kulk ist für viele ein Ort zum Durchatmen. Im Sommer wird gebadet, im Winter ist er beliebtes Ziel für Spaziergänge. Umso verunsicherter reagierten nun Spaziergänger, als sie dortauffällige Spuren im Sand entdeckten. Der Verdacht: Ein Wolf könnte hier unterwegs gewesen sein.