  4. Wolfsspuren am Badesee in Gommern: Besteht Gefahr?

Spaziergänger haben verdächtige Spuren auf der Binnendüne am Gommeraner Kulk entdeckt und hegen einen Verdacht: Wölfe. Die Volksstimme ließ die Spuren von einem Jäger in Augenschein nehmen.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 06.01.2026, 18:10
Jäger Alfred Herrmann deutet auf eine Wolfsspur am Kulk. „Es war ein ausgewachsenes Tier, das hier durchgezogen ist“, sagt er.
Jäger Alfred Herrmann deutet auf eine Wolfsspur am Kulk. „Es war ein ausgewachsenes Tier, das hier durchgezogen ist“, sagt er. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Der Gommeraner Stadtsee Kulk ist für viele ein Ort zum Durchatmen. Im Sommer wird gebadet, im Winter ist er beliebtes Ziel für Spaziergänge. Umso verunsicherter reagierten nun Spaziergänger, als sie dortauffällige Spuren im Sand entdeckten. Der Verdacht: Ein Wolf könnte hier unterwegs gewesen sein.