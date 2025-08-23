Wörmlitzer „Löschangriff“: Stadtchefs legen sich mit Landrat an
Sieben Gemeindebürgermeister aus dem Jerichower Land wollen beim Wörmlitzer „Löschangriff“ das Team um Landrat Steffen Burchardt mal so richtig nass machen.
Wörmlitz/Möckern - Als ob diese Veranstaltung nicht schon spannend genug ist: Wenn die Freiwillige Feuerwehr Wörmlitz am Samstagabend, 6. September, wieder zu ihrem beliebten nächtlichen Löschwettkampf unter Flutlicht auf dem Reitplatz einlädt, werden neben vielen Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis auch zwei ganz besondere Mannschaften an den Start gehen.