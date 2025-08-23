weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wörmlitzer „Löschangriff“: Stadtchefs legen sich mit Landrat an

Sieben Gemeindebürgermeister aus dem Jerichower Land wollen beim Wörmlitzer „Löschangriff“ das Team um Landrat Steffen Burchardt mal so richtig nass machen.

Von Stephen Zechendorf 23.08.2025, 07:05
Trainierten mit Möckerns Wehrleiter Erik Ziepel (links) für den Löschangriff: (von rechts) Philipp Stark, Doreen Krüger, Kay Gericke und Marko Simon und Mitglieder der Feuerwehr Möckern.
Trainierten mit Möckerns Wehrleiter Erik Ziepel (links) für den Löschangriff: (von rechts) Philipp Stark, Doreen Krüger, Kay Gericke und Marko Simon und Mitglieder der Feuerwehr Möckern. Fotos: Stephen Zechendorf

Wörmlitz/Möckern - Als ob diese Veranstaltung nicht schon spannend genug ist: Wenn die Freiwillige Feuerwehr Wörmlitz am Samstagabend, 6. September, wieder zu ihrem beliebten nächtlichen Löschwettkampf unter Flutlicht auf dem Reitplatz einlädt, werden neben vielen Ortsfeuerwehren aus dem Landkreis auch zwei ganz besondere Mannschaften an den Start gehen.