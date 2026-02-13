Ringen um 2,7 Millionen Euro Wunschliste für Sondervermögen in der Kritik: Königsborn hinterfragt Millionen-Investitionen in die Feuerwehr

Die Wunschliste für das Sondervermögen, die die Verwaltung der Gemeinde Biedeirtz aufgesetzt hat, stößt in Königsborn auf Unverständnis. Besonders die Millionen-Investition in die Feuerwehr steht in der Kritik.