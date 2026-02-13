Ringen um 2,7 Millionen Euro Wunschliste für Sondervermögen in der Kritik: Königsborn hinterfragt Millionen-Investitionen in die Feuerwehr
Die Wunschliste für das Sondervermögen, die die Verwaltung der Gemeinde Biedeirtz aufgesetzt hat, stößt in Königsborn auf Unverständnis. Besonders die Millionen-Investition in die Feuerwehr steht in der Kritik.
13.02.2026, 19:11
Königsborn - Die Chance, 2,7 Millionen Euro nahezu frei über die Gemeinde Biederitz zu verteilen, bleibt einmalig. Das wissen auch die Ortschaften und versuchen ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Das Taktieren beginnt.