Die Wunschliste für das Sondervermögen, die die Verwaltung der Gemeinde Biedeirtz aufgesetzt hat, stößt in Königsborn auf Unverständnis. Besonders die Millionen-Investition in die Feuerwehr steht in der Kritik.

Von Willy Weyhrauch 13.02.2026, 19:11
Die Gemeinde möchte Geld vom Sondervermögen in den Sportraum der Kita stecken. Doch die Ortschaft Königsborn sieht eher Bedarf an anderer Stelle.
Die Gemeinde möchte Geld vom Sondervermögen in den Sportraum der Kita stecken. Doch die Ortschaft Königsborn sieht eher Bedarf an anderer Stelle. Foto: Willy Weyhrauch

Königsborn - Die Chance, 2,7 Millionen Euro nahezu frei über die Gemeinde Biederitz zu verteilen, bleibt einmalig. Das wissen auch die Ortschaften und versuchen ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Das Taktieren beginnt.