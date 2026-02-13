In Wolmirstedt ist der erste Storch gelandet. Am Freitag, dem 13. Februar, hat er das Nest über der Adler-Apotheke besetzt.

Der Storch hat das Nest auf der Wolmirstedter Adler-Apotheke besetzt.

Wolmirstedt. - Ist Freitag, der Dreizehnte, für den Storch ein Glückstag? Zumindest hat er das Nest über der Adler-Apotheke erreicht. Im vergangenen Jahr kam er bereits am 12. Februar und musste sich dann noch mit einem ziemlich kalten Winter herumplagen. Doch die Saison entwickelte sich erfolgreich: In diesem Nest wurden vier Junge großgezogen. So viele, wie schon lange nicht mehr.