Im Kreis Stendal häufen sich Beschwerden, weil die gelben Tonnen voll stehen bleiben. Dahinter steckt ein kompliziertes Konstrukt, bei dem es vor allem ums Geld verdienen geht. Für Otto Normalverbraucher kaum zu durchschauen. Selbst der Landrat ist machtlos. „Dieses System lädt zur Schikane ein“, sagt er.

Was tun, wenn meine gelbe Tonne im Kreis Stendal nicht geleert wird?

Überall im Kreis Stendal bleiben gelbe Tonnen nach Entsorgungsterminen voll stehen.

Kreis Stendal. - Die gelbe Tonne ist wieder nicht geleert worden. Seit Monaten geht das so. Angeblich liegt Müll darin, der dort verboten ist. Betroffene Bürgern werfen dem Entsorger vor, er schikaniere sie. Kein Einzelfall im Landkreis Stendal. „Das Problem hat System“, sagt Landrat Patrick Puhlmann (SPD).