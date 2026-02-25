weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Seit Jahren wünschen sich die Einwohner in Wahlitz einen zentralen Treffpunkt. Jetzt liegt ein Konzept vor - doch die Entscheidung hängt nun an der Politik.

Von Thomas Schäfer 25.02.2026, 14:25
Die Sportler haben ihr Sportlerheim. Für alle anderen Vereine gibt es keine Räume oder Gebäude, in denen sie sich für diverse Anlässe treffen können. Foto: Thomas Schäfer

Wahlitz. - In Wahlitz hat die Diskussion um ein eigenes Bürgerhaus erneut Fahrt aufgenommen. Schon seit Jahren wird in der größten Ortschaft Gommerns bemängelt, dass es – im Gegensatz zu allen anderen Orten – kein Dorfgemeinschaftshaus gibt.