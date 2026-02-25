Wegen einer Havarie an der Trinkwasserleitung unterbricht der Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin am 26. Februar ab 7 Uhr die Versorgung zwischen Klein- und Großwulkow. Eine mobile Wasserversorgung wird eingerichtet – das sollten Anwohner jetzt beachten.

Kleinwulkow/Großwulkow. - Die Wasserversorgung zwischen Klein- und Großwulkow wird am Donnerstag, 26. Februar, um 7 Uhr unterbrochen. Grund dafür ist eine Havarie an der Trinkwasserleitung zwischen den Ortschaften, wie der Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV) mitteilt. Betroffen davon sind Großwulkow sowie Havemark.

„Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch nicht eingeschätzt werden, wie lange die Versorgungsunterbrechung andauert. Wir arbeiten mit Hochdruck an der schnellstmöglichen Beseitigung der Havarie und bitten für die Versorgungsunterbrechung um Ihr Verständnis“, heißt es weiter vom TAV. Zur Vermeidung von Störungen an der Hausinstallation wird empfohlen, sich vor der Unterbrechung mit Wasser einzudecken sowie das Hauptabsperrventil vor oder hinter dem Wasserzähler zu schließen.

Havarie an der Leitung in Jerichow: Das gilt es zu beachten

Während der Versorgungsunterbrechung sind alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen zu halten, dazu zählt auch die Toilettenspülung. Von 14 bis 16 Uhr wird am Donnerstag an der Gaststätte Gericke (Am Dorfplatz) eine mobile Wasserversorgung errichtet. Sollte es anschließend Bedarf an weiteren Terminen geben, werden diese per Aushang an der Gaststätte angekündigt.

„Nach Ende der Versorgungsunterbrechung ist das Hauptabsperrventil wieder zu öffnen und über die Entleerungsarmatur hinter dem Wasserzähler so lange Wasser zu entnehmen, bis es klar ausfließt“, informiert der TAV. Zudem soll die am höchsten gelegene Zapfstelle im Gebäude geöffnet werden, damit die Luft entweichen kann. Auf keinen Fall soll zuerst der Druckspüler betätigt werden. Waschmaschinen und Geschirrspüler erst nach Beendigung der Eintrübungen betreiben. Nach Wiederinbetriebnahme können Eintrübungen, die nicht gesundheitsschädlich sind, auftreten.

Für Fragen steht Ihnen der TAV unter der Telefonnummer 03933 9301-10 gerne zur Verfügung.