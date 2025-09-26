An der Grabower Landstraße in Burg tut sich schon einiges. Der Circus Aramannt baut dort sein Zelt auf. Am Sonnabend ist Premiere. Was auf dem Programm steht und wann Besucher besonders viel sparen können.

Zirkus kommt ins Burger Ihletal: Was Circus Aramannt zu Tierquälerei sagt

Eugenie und zwei Pythonschlangen gehören auch zum Programm.

Burg. - Vor zwei Jahren hat der Circus Aramannt auf dem alten Schachthofgelände gastiert. Diesmal schlägt er sein Zelt an der Grabower Labndstraße im Ihletal auf. Juniorchefin Heidi Spindler verspricht den Zuschauern unvergessliche Erlebnisse - und äußert sich zum viel diskutierten Thema, ob Tiere wirklich noch in den Circus gehören.