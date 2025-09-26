Niclas Hellmund wollte schon als Kind Müllmann werden – heute fährt er täglich mit dem Müllwagen durch Wernigerode und den Harz. Bei Wind und Wetter stemmt er Tonnen, meistert enge Straßen und begegnet kuriosen Funden. Und jeder Tag bringt neue Überraschungen.

Falschparker, Hupkonzerte und kuriose Funde: So läuft ein Arbeitstag bei der Müllabfuhr im Harz

Immer noch motiviert und voller Energie: Müllfahrer Niclas Hellmund von der Abfallwirtschaft Nordharz nach seiner Schicht auf dem Firmengelände in Reddeber, Wernigerode.

Wernigerode. - Traumjob Müllmann? Für Niclas Hellmund ein klares „Ja“. Schon als Kleinkind leuchteten seine Augen, wenn er ein Müllauto sah. „Damals wusste ich schon, dass ich das später machen möchte“, sagt er. Er erfüllte sich seinen Traum. Heute arbeitet der 25-Jährige bei der Abfallwirtschaft Nordharz und fährt im Auftrag der Entsorgungswirtschaft des Landkreis Harz (enwi) wöchentliche Abfuhr-Touren durch Wernigerode und die Harzregion.