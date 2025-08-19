Möckerns schier aussichtsloser Kampf gegen Dreckecken und Parksünder findet kein Ende. Woran es liegt und wie Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger die Verwaltung wieder stärken will.

„Zu wenig Leute da im Amt“: Möckern verliert den Kampf gegen den Dreck

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Möckern sollen theoretisch auch kontrollieren, ob die über 13.000 Möckeraner in den auf 524 Quadratkilometern verteilten 50 Ortsteilen ihrer Straßenreinigungspflicht nachkommen.

Möckern/Loburg - Es vergeht kaum eine Ortschaftsratssitzung ohne sie: die Beschwerden über falsch geparkte Autos im Stadtgebiet, Ruhestörung in der Nachbarschaft, Hundehalter ohne Kotbeutel in der Tasche und natürlich die berühmt-berüchtigten „Dreckecken“, an denen Anwohner oder Eigentümer ihre Straßenreinigungspflicht ignorieren.