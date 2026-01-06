weather schneeschauer
  4. Zusammenhalt stärken: Böse Menschen haben keine Lieder

Seit 2022 gibt es das „Über-Elbe-Singen“ am Dreikönigstag. Walternienburger und Barbyer Sänger singen gemeinsam Volkslieder auf der westelbischen Fährbuhne.

Von Thomas Linßner 06.01.2026, 20:32
Eine Fähre voller Walternienburger Sänger setzte über.
Barby/Walternienburg. - Rund 350 Menschen trafen sich gestern an der Barbyer Fährbuhne, um am „Über-Elbe-Singen“ teilzunehmen. Wenn in den Vorjahren die Fähre bei widrigen Wetterbedingungen schon mal an Land bleiben musste, machte die Veranstaltung ihrem Namen zwangsläufig Ehre: Die Walternieburger sangen am Ostufer, die Barbyer am Westufer.