Traditionell treffen sich am 6. Januar die Freien Demokraten, um über Politik zu diskutieren. Neben diversen regionalen Themen steht auch die eigene Zukunft vor der Wahl im September auf der Agenda.

Schönebeck. - „Wir wollen heute die heiße Phase einläuten“, erklärt Johanna Engel, Direktkandidatin der FDP für Wahlkreis 21 (Bördeland, Barby, Calbe und Schönebeck) vor dem Dreikönigstreffen im Hotel Domicil Schönebeck. Überall in Deutschland fanden traditionell die Treffen der Freien Demokraten statt. Besonderes Augenmerk dürften dabei auf Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern liegen. In diesen Bundesländern ist 2026 Landtagswahl.